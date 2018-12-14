محمد سعد ينتقل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير فيلم "محمد حسين"

تواجد الفنان الكوميدي محمد سعد، أمس في مدينة الإنتاج الإعلامي، لتصوير عددا من مشاهده فى فيلم محمد حسين، داخل الديكور الخاص بالعمل، حيث جمعت المشاهد بينه وبين الفنان سمير صبري الذي يجسد شخصية عامل يعيش في فرنسا وآخرين من النجوم.





انطلق تصوير الفيلم بعد عدة تأجيلات بسبب الديكور، وتدور أحداثه فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.





فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.