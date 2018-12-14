ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد سعد ينتقل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير فيلم "محمد حسين"

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 08:21 ص
محمد سعد ينتقل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير فيلم محمد حسين
محمد سعد والسبكي
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements
تواجد الفنان الكوميدي محمد سعد، أمس في مدينة الإنتاج الإعلامي، لتصوير عددا من مشاهده فى فيلم محمد حسين، داخل الديكور الخاص بالعمل، حيث جمعت المشاهد بينه وبين الفنان سمير صبري الذي يجسد شخصية عامل يعيش في فرنسا وآخرين من النجوم.

انطلق تصوير الفيلم بعد عدة تأجيلات بسبب الديكور، وتدور أحداثه فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.

فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.
المزيد عن: مدينة الإنتاج الإعلامي محمد سعد والسبكي محمد سعد في مدينة الإنتاج الإعلامي محمد سعد محمد السبكي فيلم محمد حسين سينما الفنان محمد سعد
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
14:05
-
الرائد
التعاون
-
x
14:15
-
الفيحاء
الباطن
-
x
16:45
-
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
-
x
18:00
-
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا