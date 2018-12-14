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التعادل السلبي يحسم مباراة أمريكا مع كروز أزول في ذهاب نهائي الدوري المكسيكي

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 08:46 ص
التعادل السلبي يحسم مباراة أمريكا مع كروز أزول في ذهاب نهائي الدوري المكسيكي
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وكالات
 
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تعادل أمريكا مع ضيفه كروز أزول سلبيًا في ذهاب نهائي الدور الفاصل لتحديد بطل مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم (أبرتورا 2018).

وأقيمت المباراة مساء الخميس بالتوقيت المحلي في ملعب "الأزتيك" ولم تشهد العديد من الفرص.

وبالتعادل السلبي تأجل الحسم لمباراة الإياب التي تقام الأحد المقبل على ملعب "الأزتيك" أيضا وسيكون كروز أزول هو نظريا صاحب الضيافة.

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