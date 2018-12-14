الاتحاد ضد الباطن بث مباشر الان في الدوري السعودي للمحترفين

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يحل الاتحاد ضيفاً على الباطن يوم الجمعة القادم 14 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 7 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019.



يعيش العميد موسماً للنسيان حتى الآن، حيث يحتل المركز السادس عشر والأخير في الد وري السعودي 2018-2019 برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط من أُحد الخامس عشر، و9 نقاطٍ كاملة من الفيحاء صاحب المركز الثاني عشر الأخير المُبقي في دور المحترفين، وحتى الآن لم يحقق النمور أي انتصار بعد خوض 12 مباراة، ولم يتعادل إلا 3 مراتٍ فقط.



لا يختلف موسم الباطن كثيراً عن موسم الاتحاد، فالسماوي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف من الحزم الثالث عشر، ونقطة واحدة من البرتقالي صاحب المركز الثاني عشر، وحتى الآن حقق أبناء الحفر 3 انتصاراتٍ من 12 مباراة خاضها.



موعد مباراة الباطن ضد الاتحاد والقنوات الناقلة



البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 2 .

الملعب : ملعب نادي الباطن .

المعلق : لم يحدد بعد .



موعد المباراة :

5:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:45 مساءاً بتوقيت مصر .

4:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:45 مساءاً بتوقيت العراق .

4:45 مساءاً بتوقيت السودان .

5:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:45 مساءاً بتوقيت تونس .

3:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:45 مساءاً بتوقيت قطر.

2:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد



سيغيب عن الاتحاد في المباراة ضد الباطن متوسط الميدان المغربي كريم الأحمدي بداعي الإصابة بتمزق في عضلة أعلى الفخذ، وسيغيب على إثرها 21 يوماً أي حتى فتح سوق الانتقالات الشتوية في المملكة العربية السعودية، كذلك سيستمر غياب عساف القرني لنفس السبب، وسيكون هناك 5 لاعبين عرضة للإيقاف عن الكلاسيكو ضد النصر في حالة الحصول على بطاقةٍ صفراء هم:" كارلوس فييانويفا، جوناس، عمار الدحيم، خالد السميري، حسن معاذ".



سيبدأ المدرب سلافين بيليتش بنفس طريقته المعتادة منذ وصوله للجوهرة المشعة، وسيكون بديل عساف القرني في حراسة المرمى هو فواز القرني، وسيشارك خالد السميري جوناس في وسط الميدان لتعويض غياب الأحمدي.



التشكيل | 4-2-3-1



فواز القرني

منصور الحربي - ماثيو جيرمان - عمار الدحيم - حسن معاذ

جوناس - خالد السميري

فهد المولد - كارلوس فييانويفا - رومارينيو

أليكساندر بيشيتش



الغيابات والتشكيل المتوقع للباطن

لا توجد غيابات في صفوف الباطن قبل مباراة الاتحاد للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في المباراة التي سيسعى الخروج منها بالثلاث نقاط، مستغلاً الحالة الصعبة للنمور.



سيبدأ المدرب يوسف الغدير المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة في المباريات السابقة، لكن من المتوقع أن يعود اليامي لحراسة عرين السماوي، وأن يعود بوهدوز لقيادة الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1



محمد اليامي

بندر ناصر - لوكاس تاليابيترا - سلطان غنيمان - مهنا واقص

جدهان الشمري - ماجد كنبه

كريسان - يوهان أرانجو - فهد الجهني

عزيز بوهدوز

