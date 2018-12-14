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أول تعليق لـ حسين الجسمي على مشاركته في حفل أعياد الميلاد السنوى بالفاتيكان

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 08:14 ص
أول تعليق لـ حسين الجسمي على مشاركته في حفل أعياد الميلاد السنوى بالفاتيكان
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الفجر الفني
 
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علق  المطرب الإماراتي حسين الجسمي، على مشاركته فى حفل أعياد الميلاد السنوى بالفاتيكان، كأول فنان عربي يشارك في احتفال أعياد الميلاد الخيري في النسخة الـ26 بالفاتيكان.

وكتب الجسمى عبر حسابه بموقع التغريدات "تويتر": "من المحلية تولد العالمية ومن حنجرة الفنان تتلاقى الحضارات، والإمارات كانت وما زالت صانعة الفارق في مجالات الفنون والثقافة التي تتكامل من أجل حياة أجمل للبشرية".

وأضاف: "حضورنا في الفاتيكان سيكون ملهم لي وللفن أجمع، هدفنا تعزيز الخير وتكريس الحوار والتسامح بين الأديان والشعوب بصورة راقية".

يعد  حسين الجسمي، "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، هو أول فنان عربي يشارك في احتفال أعياد الميلاد الخيري في النسخة الـ26 بالفانيكان.

 

ومن المقرر أن يكون الحفل في قاعة Paul VI Audience Hall مساء يوم 15 من ديسمبر الجاري بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين.


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