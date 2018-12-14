موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على تورينو وذلك يوم غدٍ السبت 15/ 12/ 2018 في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

ويلتقي فريق يوفنتوس مع تورينو على ملعب أولمبيكو دي تورينو غدا السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة يوفنتوس مع تورينو مباشرةً وحصرياً عبر قناة بي إن سبورت 4 ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الفريقين في الدوري الإيطالي عبر موقع الفجر الرياضي.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة فيما يتواجد تورينو في المركز السادس برصيد 22 نقطة.