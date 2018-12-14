مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 في دوري الابطال بدون تقطيع

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يحل جيما كينيما ضيفاً على الأهلي في استاد السلام يوم الجمعة القادم 14 ديسمبر 2018، وذلك في أول لقاء للمارد الأحمر في مشواره الإفريقي في دور ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2018-19.



يستهل الشياطين الحُمر مشوارهم في البطولة الإفريقية من دور الـ32 م باشرةً بملاقاة فريق جيما كينيما بطل إثيوبيا، وسيسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في هذا اللقاء، وذلك قبل لقاء الإياب الذي سيقام يوم 21 من الشهر الجاري في إثيوبيا، ليضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة.



على الجانب الآخر فريق جيما كينيما الذي افتتح مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور التمهيدي بملاقاة أساس تيليكوم الجيبوتي، وتخطاه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-5)، ليضرب الفريق الإثيوبي موعدًا مع الأهلي في دور الـ32 من النسخة الجديدة.



موعد مباراة الأهلي القادمة ضد جيما كينيما والقنوات الناقلة



البطولة : دوري أبطال أفريقيا (الدور الثاني).

القنوات الناقلة : قناة الأهلي .

الملعب : استاد برج العرب .

المعلق : لم يحدد بعد .



موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي



سيغيب عن الأهلي في هذا اللقاء أسماء عديدة أبرزها قائد الفريق حسام عاشور، محمد الشناوي، جونيور أجايي، أحمد فتحي، صلاح محسن، على معلول بداعي الإصابة، بالإضافة إلى سعد سمير الذي تعرض لتمزق في العضلة الخلفية في لقاء طلائع الجيش، وسيغيب على إثرها مايقرب من أربع أسابيع، وسيفتقد الشياطين الحُمر المهاجم المغربي وليد أزارو وذلك بعد عقوبة الإيقاف مباراتين من قبل الكاف.



سيستمر المدرب محمد يوسف في الاعتماد على شريف إكرامي بدلاً من الشناوي، ومحمد هاني العائد من الإصابة أيضًا بدلاً من أحمد فتحي، وسيدفع بأحمد علاء بدلًَا من سعد سمير، وعمرو السولية في محور الوسط بجانب هشام محمد لتعويض غياب القائد صاحب الـ32 عامًا، وسيقود هجوم الفريق مروان محسن في ظل غياب الدولي المغربي.



التشكيل | 4-2-3-1



شريف إكرامي

أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - أحمد علاء - محمد هاني

عمرو السولية - هشام محمد

محمد شريف - وليد سيمان - أحمد الشيخ

مروان محسن

