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إيرادات "A Star Is Born" بطولة ليدي جاجا تقترب من 400 مليون دولار

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 06:57 ص
إيرادات A Star Is Born بطولة ليدي جاجا تقترب من 400 مليون دولار
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الفجر الفني
 
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اقترب فيلم "A Star Is Born" للنجمة ليدى جاجا والنجم برادلى كوبر، من تحقيق إيرادات تقجر بـ 400 مليون دولار أمريكى، في دور العرض حول العالم.
 
ويدور فيلم A Star Is Born فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل.

وشارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم. ومن المتوقع أن ينافس الفيلم فى العديد من الجوائز، وحظى على إعجاب الكثير من النقاد حول العالم.

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