تعرف على موعد عرض "الدور على مين؟" لسامح حسين





قرر القائمون على برنامج

"الدور على مين" الذي يقدمه

الفنان سامح حسين، عرضه

على شاشة قناة "TEN" الفضائية بداية من ١٥ ديسمبر الجاري.

وأكد سامح حسين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل أيام لإعلان إطلاق البرنامج أن

"الدور على مين؟"

بدون توجهات سياسية أو دينية أو جنسية وبعيد تمام عن التابوهات.





وأوضح أن فريق العمل تعمد عدم احتوائه على الإفيهات الساخنة.

وأضاف "حسين" أنه من الجمهور الذي يتمني دائما مشاهدة البرامج الكوميدية، ولكن من وقت السوشيال ميديا أصبح لا يوجد فرقا بين الكوميديا الساخرة والتريقة.

وكان المؤتمر الصحفي بحضور الإعلامي عمرو عبد الحميد، مدير القناة بالإضافة إلي الأستاذ أحمد فهمي مدير شركة الانتاج المنفذة للبرنامج.







