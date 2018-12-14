مفاجأة.. قطر مهددة بالاختفاء من على وجه الأرض

حذرت تقارير أممية، من أن الدوحة ستواجه الخراب لا محالة كنتيجة حتمية لسياسات نظام الحمدين الساعية وراء هوس النمو البراق حتى باتت قطر مهددة بأن تبتلعها مياه الخليج في مستقبل قريب.





وبحسب قطريليكس، فإن في ظل اهتمام عصابة الدوحة بتمويل الإرهاب بات المواطن القطري في انتظار الأسوأ إذ يتوقع أن تتعرض الإمارة لموجة من التغيرات المناخية التي قد تؤدي لزوال الدويلة في مستقبل قريب.





وقالت صحيفة أونيفرسو الإكوادورية، إن الدوحة مقبلة على الخراب لا محالة نتيجة حتمية لسياسات الحمدين، خاصة وأن البنية التحتية لقطر غير جاهزة لاستقبال ثورة الطبيعة الهائلة.





كما فضحت الشبكة العالمية للبصمة البيئية السياسات الكارثية للحمدين، فقطر استهلكت مواردها البيئية بالكامل في الأشهر الأولى لعام 2018، ووصلت للعجز البيئي رغم أن عدد سكانها 2.5 مليون نسمة فقط، كما أنها تفتقر إلى أليات فعالة لمواجهة تغير المناخ وارتفاع البحار.