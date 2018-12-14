أحمد أبو سلعون: 80% من المسرح الفلسطيني يتناول جرائم الاحتلال

أكد الفنان أحمد أب وسلعون، أن المسرح الفلسطيني يدفع ضريبة الاحتلال الذي انعكس على الشعب الفلسطي.





وأضاف خلال الندوة التي أقامتها إدارة الدورة الـ٢٠ من مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن المسرح الفلسطيني: "منذ النكبة انتكست الحركة المسرحية إذ وقعت عملية اجتثاث للشعب وتحوٌل 750 ألف فلسطيني إلى لاجئين في داخل فلسطين وخارجها".





وتابع "أبو سلعون" ان هناك قرى دمٌرت لم يبق منها حجر واحد في الوقت الذي كانت فيه مدن الفلسطينية تعيش حراكا ثقافيا كبيرًا وتأتيه الفرق المسرحية من مصر ولبنان وسوريا.





وأعتبر أبو سلعون أن افتتاح قاعة الحكواتي وتأسيس فرقة المسرح الفلسطيني سنة 1974 التي تحوٌلت فيما بعد إلى المسرح الشعبي كان نقلة نوعية في التجربة المسرحية الفلسطينية التي تعززت بجهود فرنسوا أبوسالم الذي أسٌس مسرح الشمس في باريس ومكن الممثلين الفلسطينيين من دورات تكوينية ورغم السجون والمطاردة لم يتوقٌف المسرحيون الفلسطينيون عن الإنتاج وحوالي ثمانين بالمائة من إنتاجهم موضوعها المِحنة الفلسطينية.







