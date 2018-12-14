بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.. ترامب يوقع قانونًا لتكريم "السادات"

ذكر موقع "الحرة"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع قانونًا لتكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لتكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات، تزامنا مع مرور 100 عام على ميلاده، و40 عاما على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد.

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 25 ديسمبر المقبل.

وكانت السفارة المصر بواشنطن، قد ذكرت في وقت سابق في حسابها على موقع "تويتر"، أن مشروع القانون يمنح السادات الميدالية الذهبية للكونغرس "تقديرا لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط".





ونظم الكونغرس الأميركي في سبتمبر الماضي، حفلا لحشد تأييد أعضائه لمشروع قانون لمنح ميدالية الكونغرس الذهبية لاسم الرئيس المصري الراحل في 2018.





وكان السادات حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1978، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن لتوقيعهما معاهدة السلام.



