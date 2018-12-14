عاجل.. حركة تنقلات لرؤساء المباحث بمديرية أمن القاهرة

قام اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بالتصديق على حركة تنقلات لرؤساء المباحث بقطاعات المديرية الأربعة.

وتم تكليف المقدم محمود إسماعيل رئيسا لمباحث المقطم، المقدم أيمن عبد الحافظ رئيسًا لمباحث الزاوية الحمراء، المقدم هاني حداد رئيسا لمباحث قسم 15 مايو، المقدم أحمد إبراهيم رئيسًا لمباحث قسم المعصرة.

كما شملت تكليف العميد محمد يوسف، رئيسا لقطاع مباحث القاهرة، المقدم عمرو الحسيني رئيسا لمباحث الشروق، المقدم حسام ناصر رئيسا لمباحث قسم أول مدينة نصر.

وشملت الحركة أيضا، المقدم حسام العشماوي رئيسًا لمباحث قسم قصر النيل، المقدم مصطفى البلتاجي رئيسًا لمباحث قسم عابدين، المقدم محمد عبد المنعم رئيسًا لمباحث قسم النهضة، المقدم وائل عبد العزيز رئيسًا لمباحث قسم شبرا، والمقدم أحمد عاطف رئيسًا لمباحث قسم القطامية.

يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كان قد أجرى حركة تنقلات داخلية، الثلاثاء الماضي، شملت عددًا من القطاعات والمصالح ومديريات الأمن.





وجاءت الحركة كالتالي: اللواء أشرف حشيش من الأمن العام إلى مدير أمن البحر الأحمر، وا للواء جرير مصطفى من بني سويف إلى مدير أمن الشرقية، وا للواء عبدالله خليفه من الشرقية إلى مساعد الوزير لشمال الصعيد، و اللواء أشرف عز العرب من مدير أمن البحر الأحمر إلى مدير أمن بني سويف، و اللواء شريف الطناحي مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، و اللواء إسماعيل السيد مدير التدريب والتنمية، واللواء خالد شويته نائبًا، و اللواء محمود الجمسى نائبا لرئيس أكاديمية الشرطة، و اللواء بكر الشربينى مديرا لكلية للدراسات، وا للواء ياسر فهمي مساعدًا لوزير الداخلية للقطاع المالي، و اللواء أحمد عبد المنعم بالمكتب الفني.





كما تضمنت الحركة تعيين اللواء محمود فؤاد مدير الإداره العامة حقوق الإنسان، ونقل اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، وتعيين اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع تنفيذ الأحكام، وتعيين اللواء شريف جلال، بقطاع حقوق الإنسان، واللواء محمود هندي مديرًا لمباحث الإسماعيلية.



