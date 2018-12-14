خبر سارا لعشاق "The Punisher".. تعرف عليه





أعلنت شبكة "نتفلكس" التليفزيونية خبرًا سارًا لعشاق مسلسل الأكشن الشهير "The Punisher"، حيث أشارت إلى أن الموسم الثاني سيكون متوفرًا عبر موقعها في شهر يناير المقبل 2019.





وتدور قصة المسلسل بعد مقتل عائلة جندي في البحرية بأسرها، يتحول المقاتل البحري المحنك "فرانك كاسل" إلى مقتص ومنفذ للعقاب، حيث يسعى لمحاربة الجريمة بأي وسيلة، فيُطلق عليه لقب "المُعاقِب".





يشارك في بطولة"The Punisher" كل من النجوم جون بيرنثال، وجايسون آر مور، ويبون موس باسحراسح، ومايكل ناثانسون، وجيمي راي نيومان، وأمبير روز، وديبورا آن وول، وغيرهم.



