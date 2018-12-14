زياد رحباني يبدع في عزف "بكتب اسمك يا حبيبي" لوالدته فيروز ببرنامج"معكم" (فيديو)
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:43 ص
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طلبت الإعلامية منى الشاذلي، من الموسيقار زياد رحباني، عزف إحدى أغاني والدته المطربة الكبيرة فيروز.
وقالت منى الشاذلي لرحباني خلال لقاء الأخير في برنامج "معكم" المذاع عى قناة "cbc" إنها ترغب في سماع أغنية لفيروز ليست من ألحانه، ولكن من الأغاني التي تربت عليها أجيال عديدة، فعزف الأخير أغنية "بكتب اسمك يا حبيبي".
وقالت منى الشاذلي لرحباني خلال لقاء الأخير في برنامج "معكم" المذاع عى قناة "cbc" إنها ترغب في سماع أغنية لفيروز ليست من ألحانه، ولكن من الأغاني التي تربت عليها أجيال عديدة، فعزف الأخير أغنية "بكتب اسمك يا حبيبي".
يذكر أن الإعلامية منى الشاذلي، استضافت في برنامجها "معكم" الذي تقدمه على قناة CBC، الموسيقار الكبير زياد رحباني وذلك في حلقة خاصة.
وتحدث رحباني، خلال اللقاء الذي سجله قبيل حفله بالقاهرة التي غاب عنها لمدة 5 سنوات عن كواليس فترة عزلته لمدة سنة ونصف أنقطع خلالها عن تقديم أي أعمال موسيقية.
كما أسهب في الحديث عن علاقته بوالدته فيروز، ويتطرق إلى صلحه معها بعد فترة القطيعة بينهما.
وخلال اللقاء عزف رحباني عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة على البيانو في صحبة فرقته الموسيقية.
"معكم" يذاع من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.
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