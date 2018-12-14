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صالح موسى: لاعبو الزمالك حاولوا إقناع باتشيكو بالبقاء لكنه أصر على الرحيل

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:23 ص
صالح موسى: لاعبو الزمالك حاولوا إقناع باتشيكو بالبقاء لكنه أصر على الرحيل
باتشيكو
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الفجر الرياضي
 
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أوضح صالح موسي لاعب منتخب السويس، أن جايمي موريرا باتشيكو مدرب الزمالك السابق، حاول الرحيل من قبل دون سبب واضح ، لكن لاعبي الفريق تحدثوا معه للبقاء.

 

وقال"صالح"في لقائه ببرنامج "الزمالك والجماهير" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد هاني زادة" عبر قناة الحدث اليوم: "باتشيكو يعتبر من أفضل المدربين التي تتدربت معهم، وكان قريب جدا مع كل اللاعبين ويتعامل معانا بشكل جيد". 

 

 وأضاف: "باتشيكو حاول الرحيل من قبل دون سبب واضح، لكن لاعبي الفريق تحدثوا معه للبقاء وهو استجاب لهذا الأمر ".‎‎

 

وأتم: " على المستوى الشخصي أحب نوعية المدربين التي تشبه باتشيكو، وللأسف صمم أن يرحل بصورة غير احترافية".

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