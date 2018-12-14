صالح موسى: لاعبو الزمالك حاولوا إقناع باتشيكو بالبقاء لكنه أصر على الرحيل

أوضح صالح موسي لاعب منتخب السويس، أن جايمي موريرا باتشيكو مدرب الزمالك السابق، حاول الرحيل من قبل دون سبب واضح ، لكن لاعبي الفريق تحدثوا معه للبقاء.

وقال"صالح"في لقائه ببرنامج "الزمالك والجماهير" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد هاني زادة" عبر قناة الحدث اليوم: "باتشيكو يعتبر من أفضل المدربين التي تتدربت معهم، وكان قريب جدا مع كل اللاعبين ويتعامل معانا بشكل جيد".

وأضاف: "باتشيكو حاول الرحيل من قبل دون سبب واضح، لكن لاعبي الفريق تحدثوا معه للبقاء وهو استجاب لهذا الأمر ".‎‎

وأتم: " على المستوى الشخصي أحب نوعية المدربين التي تشبه باتشيكو، وللأسف صمم أن يرحل بصورة غير احترافية".