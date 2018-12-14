توفيق عكاشة عن تنظيم النسل: "بقالنا 45 سنة فاشلين"

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن كثرة الإنجاب ثقافة منتشرة في جميع قرى مصر، والأمهات تنصح بناتها بإنجاب أربع أو 6 أطفال.



وأضاف "عكاشة"، في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية: "دي ثقافة موجودة في جميع قرى مصر.. تيجي تتكلم مع حد يقولك العيل بيجي برزقه.. اللي بيرزق ربك.. طب انت هتحدد نسل مع الناس دي إزاي.. بقالنا 45 سنة فاشلين معاهم.. طب خلاص نحول هذا العدد إلى تنمية بشرية.. نحولها إلى سلعة".



كانت وزارة التضامن قد أطلقت مشروع "2 كفاية" فى إطار الاستراتيجية السكانية للدولة وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يهدف "2 كفاية" إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل مستهدفًا 1.148.861 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عامًا.



وبدأت الوزارة فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (ومدتها عامين) فى عشر محافظات تم استهدافها لكونها المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، بالإضافة إلى وجود أكبر عدد من المستفيدات من برنامج "تكافُل" بها، وهى: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.



وأقامت الوزارة سلسلة ورش عمل خاصة بمشروع "2 كفاية" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لعدد 100 جمعية أهلية تم اختيارها من 10 محافظات، حيث ستعمل على تنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة مع الأسر المستهدفة من خلال 2000 متطوع، وتستند عمليات طرق الأبواب على دليل تدريبى أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم التركيز فيه على تفنيد المفاهيم المجتمعية الخاطئة السائدة الخاصة بكثرة الإنجاب.