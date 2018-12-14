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هدف الأهلي السابق يخضع لجراحة ناجحة بالحوض (صورة)

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:09 ص
هدف الأهلي السابق يخضع لجراحة ناجحة بالحوض (صورة)
أحمد عبد المقصود
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محمد الصو
 
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خضع أحمد عبد المقصود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، لعملية جراحية ناجحة مساء أمس الخميس بمنطقة الحوض.

 

وكان اللاعب شعر بآلام في الحوض خلال تدريبات فريقه، ليقرر بعد ذلك الخضوع لجراحة من أجل تفادي تلك الآلام وقدرته على مواصلة مسيؤته الكروية بشكل طبيعي.

 

وأعلن نادي الريان القطري عن غياب اللاعب لمدة لا تقل عن ستة أسابيع مقبلة لاحتياجة لفترة راحة، وأن عبد المقصود، قرر إجراء العملية في هذا الوقت بسبب توقف الدوري القطري، نظرًا لاستعدادات المنتخب لنهائيات كأس الإمم الآسيوية.

 

ووجه عبدالمقصود رسالة إلى جماهيره عقب الانتهاء من الجراحة، طمئنهم خلالها عليه وطالبهم بدعمه ومواصلة تشجيعه حتى يعود أقوى مما كان عليه في السابق.

 

ويعتبر عبد المقصود من أصول مصرية ويمتلك الجنسية القطرية، وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المفاوضات باءت بالفشل وجدد اللاعب لفريقه لمدة ثلاثة مواسم مقبلة

 

هدف الأهلي السابق يخضع لجراحة ناجحة بالحوض (صورة)
المزيد عن: رياضة الريان الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد عبد المقصود
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