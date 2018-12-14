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روسيا تتصالح مع الراب وتطلق مسابقة لأفضل أغنية

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 03:44 ص
روسيا تتصالح مع الراب وتطلق مسابقة لأفضل أغنية
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أعلن البرلمان الروسي مسابقة لأغنية راب، وسط حملة قمع على الموسيقى المعاصرة أعادت إلى الأذهان الرقابة السوفيتية على الفنون.

وألغيت عروض نحو 12 مغني راب مؤخرا بعد تحذيرات من مسؤولين يزعمون أن تلك الموسيقى تروج للقيم الخاطئة. واعتقل ثلاثة موسيقيين في الأقل.

وفي خطوة رمزية للمصالحة، أعلن الدوما، الخميس، أنه سيجري مسابقة لأفضل أغنية راب تتعلق بالسفر في روسيا. الفائز، وفقا للنائب ميخائيل ديغتياريف، سيمنح رحلة في أنحاء المدن الروسية.


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