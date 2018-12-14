إبراهيم سعيد عن تنظيم مصر لبطولة إفريقيا: "انسى.. ابقى تعالي قابلني"

أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق بأن المنتخب الوطني لن يكون قادراً على تحمل الضغوط الجماهيرية لو نظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 2019.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "في أمم أفريقيا 2006 كنا نحلم بتخطي دور المجموعات وعندما تخطينا دور الثمانية اكتشفنا أن الحلم يقترب بالتتويج من البطولة".

وأضاف: "السنغال كانت أصعب منتخب واجهناه في البطولة والمنتخب ليس قادر على تحمل أجواء وضغوط الجماهير إذا أقيمت البطولة في مصر".

واختتم سعيد تصريحاته قائلاً: " (انسى .. ابقى تعال قابلني) لأنه لا يوجد تنظيم بالإضافة إلى أن القرارات يتم اتخاذها على حسب الأهواء".