إبراهيم سعيد عن تنظيم مصر لبطولة إفريقيا: "انسى.. ابقى تعالي قابلني"
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 03:21 ص
ريهام عبدالمحسن
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أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق بأن المنتخب الوطني لن يكون قادراً على تحمل الضغوط الجماهيرية لو نظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 2019.
وقال
سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "في أمم أفريقيا 2006 كنا نحلم
بتخطي دور المجموعات وعندما تخطينا دور الثمانية اكتشفنا أن الحلم يقترب بالتتويج من
البطولة".
وأضاف:
"السنغال كانت أصعب منتخب واجهناه في البطولة والمنتخب ليس قادر على تحمل أجواء
وضغوط الجماهير إذا أقيمت البطولة في مصر".
واختتم
سعيد تصريحاته قائلاً: " (انسى .. ابقى تعال قابلني) لأنه لا يوجد تنظيم بالإضافة
إلى أن القرارات يتم اتخاذها على حسب الأهواء".
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