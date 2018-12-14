هشام عباس لفرقة"واما": "أمي دعيالي علشان شوفتكم" (فيديو)

عبر المطرب هشام عباس، عن سعادته لاستضافته فريق "واما"، المكون من المطربين محمد نور وأحمد فهمي ونادر حمدي وأحمد الشامي.





وأكد "عباس"، خلال تقديمه برنامج "شريط كوكتيل"، على قناة "الحياة"،، أنه من أشد المحبين لفرقة "واما" الموسيقية.





وقال عباس: "أمى دعيالي وبتحبني عشان أنا بحبكم من زمان وكان نفسي أقابلكم وأعبر ليكم أنا قد أيه بحب فنكم وبحب الأغاني بتاعتكم وبسمعكم كتير جدًا".





يذكر أن فرقة تعاقدت مؤخرًا مع إحدى الشركات لإنتاج ألبومهم الغنائي الجديد، والذي يتم التحضير له حاليا ليكون جاهزًا للطرح في الأسواق صيف 2019.





ومن المقرر أن تدير الشركة المنتجة أعمال "واما" والاتفاق على حفلاتهم داخل مصر وخارجها.





ويجري حاليا عقد جلسات عمل بين فريق واما مع ياسر خليل من أجل الاستقرار على الأغنيات التي سيتم تقديمها في الألبوم، لاسيما في ظل رغبة "خليل" في أن يتم تقديم الفريق الغنائي بشكل مختلف عن ما قدموه من قبل، ووضعهم في مكانتهم الفنية التي يستحقها "واما".





فريق "واما" يتكون من النجوم أحمد فهمي، وأحمد الشامي، ومحمد نور، ونادر حمدي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم يا ليل، وفى رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.