الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة.. وتؤكد: درجة الحرارة 4 بهذه المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.





وتسجل درجة القاهرة بالقاهرة الصغرى 15 والعظمي 22، والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، وشرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24، كاترين الصغرى 4 العظمى 18، ونخل الصغرى 5 والعظمى 18.



