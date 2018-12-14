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الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة.. وتؤكد: درجة الحرارة 4 بهذه المناطق

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:42 ص
الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة.. وتؤكد: درجة الحرارة 4 بهذه المناطق
طقس
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتسجل درجة القاهرة بالقاهرة الصغرى 15 والعظمي 22، والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، وشرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24، كاترين الصغرى 4 العظمى 18، ونخل الصغرى 5 والعظمى 18.

وصرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية، معقبا: "إحنا إجازة من الأمطار خميس وجمعة وسبت".

وأشارت "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إلى أن هناك ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة خلال النهار، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

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