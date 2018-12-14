"Green Book" يحقق 20 مليون دولار في شباك التذاكر

طرحت شركة "Dream Works" أحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام؛ فيلم الدراما "Green Book"، الذي حاز على العديد من الترشيحات والجوائز العالمية أهمها "جائزة الجمهور" بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وسط إشادات ضخمة بنجمي الفيلم ماهرشالا علي وفيجو مورتنسن.





وحقق "Green Book" إيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار و386 ألف دولار منذ طرحه يوم 16 نوفمبر الماضى في دور العرض حول العالم. وانقسمت الإيرادات إلى 20 مليون دولار أمريكى داخل حدود الولايات المتحدة، و 14 ألف دولار حول العالم.



الفيلم يتطرق إلى فترة الستينات التي طغت فيها العنصرية والعرقية والتمييز بين الأجناس. وتدور قصته بين أمريكي من أصول إيطالية وعازف بيانو أمريكي من أصول إفريقية في رحلة إلى أقصى الجنوب الأمريكي، وسط العديد من المواقف العنصرية والإنسانية والكوميدية في بعض الأحيان.





الفيلم يحمل العديد من المعاني والمواقف الإنسانية والإسقاطات السياسية التي ساعدت على توصيل رسالة مخرج الفيلم بيتر فاريلي، الذي كان حريصًا على تقديم هذه الفترة بشكل مختلف، على الرغم من تقديمها بأكثر من عمل سينمائي خلال الفترة الأخيرة وأبرزها فيلم "12 Years a Salve" عام 2012.





"Green Book" فيلم يستحق التمعن والتدقيق في كل تفاصيله، فكل مشهد يعبر عن مأساة أو حالة إنسانية يمر بها نجما الفيلم اللذان قدما دوريهما بكل حرص وعناية شديدة تجعل المشاهد يعيد التفكير في هذه الفترة، والأسباب وراء العنصرية والاضطهاد الحاصل لأصحاب البشرة السمراء بهذه التوقيت.