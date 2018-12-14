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موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:41 ص
موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي والقناة الناقلة
الهلال
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منى العوضي
 
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يخوض فريق الهلال بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس مباراة قوية ضد الحزم يوم غدٍ السبت وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ويلتقي الهلال مع الحزم على ملعب جامعة الملك سعود غدًا السبت وذلك في تمام الساعة 2:05 بتوقيت القاهرة و3:05 بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

 

وستكون مباراة الهلال مع الحزم مذاعة مباشرةً وحصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1 كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال موقع الفجر الرياضي.

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