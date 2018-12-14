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موعد مباراة الأهلي وجيما ابا جيفار الأثيوبي بدوري أبطال أفريقيا ومشاهدة البث المباشر

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:32 ص
موعد مباراة الأهلي وجيما ابا جيفار الأثيوبي بدوري أبطال أفريقيا ومشاهدة البث المباشر
الاهلي
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أحمد عصام
 
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يلتقي فريق الأهلي المصري ضد نظيره فريق جيما ابا جيفار الأثيوبي، اليوم الجمعة 14-12-2018 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وأعلنت قناة النادي الأهلي عن إذاعة هذا اللقاء حصريا على قناة الفريق على قمر النايل سات، بينما تقوم مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية بإذاعة البطولة من دور المجموعات.

 

وخسر النادي الأهلي البطولتين الماضيتين في دور النهائي، حيث انهزم في عام 2017 أمام الوداد البيضاوي المغربي، بينما فشل في الفوز بالبطولة الموسم الماضي في موسم 2018.

 

ويعد التشكيل المتوقع للنادي الأهلي كالتالي :-

 

شريف إكرامي - كريم وليد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف - حسام عاشور - عمرو السولية - وليد سليمان - ناصر ماهر - محمد شريف - مروان محسن.

 

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات دوري أبطال أفريقيا عبر موقع الفجر الرياضي.

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