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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:36 ص
أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
دواجن
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة 14ـ 12 ـ 2018، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 33 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا.

بينما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 29 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيهًا.
المزيد عن: محافظة الإسماعيلية دواجن اﻻسعار
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