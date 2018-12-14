نجمة مخضرمة تنضم إلى أبطال مسلسل شهير يعرض في رمضان





تشارك الفنانة الأردنية، رفعت النجار، في الجزء العاشر من المسلسل السوري الشهير "باب الحارة"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2019.





وباتت النجار أول النجوم الأردنيين مشاركة في المسلسل بكافة أجزائه، في حين أكدت النجمة أنها تؤدي دور شخصية مميزة في أحداثه القادمة.





وأضافت النجار أنها بدأت فعليا تصوير أول المشاهد من دورها الذي يأتي ضمن "الحارة الأردنية"، المستحدثة لأول مرة في الجزء العاشر.





كما عبرت النجمة الأردنية عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الدرامي الذي نال شعبية كبيرة في العالم العربي، لتصويره وقائع الحياة اليومية الدمشقية، بما تتضمنه من عادات وتقاليد وتراث وقيم اجتماعية.





كانت الشركة المنتجة للمسلسل الشهير "باب الحارة"، بدأت التحضير للجزء العاشر من العمل، على أن يبدأ تصويره في شهر فبراير من العام المقبل.

وقررت الشركة المنتجة عرضه حصريًا على فضائيات MBC.

ويشارك في الجزء العاشر عدد من أبطال الأجزاء السابقة مثل عباس النوري، صباح الجزائري، ميلاد يوسف، محمد خير، شكران مرتجى، وتأليف ورشة من عدة كتاب.







