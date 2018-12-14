خبير اقتصادي: المواطن سيشعر بتحسن الأحوال في هذا التوقيت



وأضاف "ماهر"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن قطاع السياحة بدأ في التحسن، وهذا يستطيع أن يؤكده أي شخص يعمل في السياحة.



وتابع الخبير الاقتصادي، أن تحسن السياحة يعود على مصر بـ5 مليار دولار، أي حوالي 100 مليار جنيها، وهذا يؤثر على المجالات الأخرى، بالإضافة لأرقام قناة السويس، وهذه أشياء إيجابية جدا.



ولفت إلى أنه بالنسبة لأرقام الدين فإن العبرة بمقارنته بالناتج المحلي، ومصر أقل في الدين من بعض الدول الأوروبية، مشددًا على أن مصر تحصل على القروض لكي تنفقها على مشروعات إنتاجية مثل المزراع السمكية ومحطات الطاقة، واستصلاح أراضي زراعية، وهذه أمور تأخذ عدة سنوات لكي يظهر العائد الخاص بها.



وتوقع الخبير الاقتصادي أن يشعر المواطن بتحسن في 2020، لافتا إلى أنه يتوقع زيادات أخرى في السياحة تؤثر على الناتج المحلي في مصر.



كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

قال محمد ماهر، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحسن في المؤشرات الاقتصادية، ولكن تأثير ذلك على حياة المواطن تتأخر بعض الشيء، وهو نفس ما حدث في التسعينيات والألفينيات، عندما حررت مصر سعر الصرف.