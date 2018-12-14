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تعرف على العدد الهائل لمشاهدات "Thank You. Next" (فيديو)

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
تعرف على العدد الهائل لمشاهدات Thank You. Next (فيديو)
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اكتسحت أغنية المغنية العالمية الشهيرة أريانا غراندي، شبكات التواصل الاجتماعي وتخطت 167 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ نشرها، في 30 نوفمبر الماضي.

ونشر فريق الترويج أغنية أريانا غراندي الجديدة "Thank You, Next"، وعلق أعضاؤه على انتشارها الواسع عبر الإنترت قائلين، إن "فيديو أريانا غراندي كان جيدا جدا لدرجة أنه كسر الإنترنت".

وقال بوب بوبفي إن فيديو "Thank You, Next"، حطم الرقم القياسي بسرعة جذبه للمشاهدين، فقد حقق أول مليون مشاهدة بعد 35 دقيقة من نشره، وحقق حتى الآن أكثر من 176 مليون مشاهدة. 

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