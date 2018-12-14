تفاصيل جديدة في واقعة القبض على أمين عام جامعة كفر الشيخ

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قالت مصادر مطلعة، إنه تم القبض على أمين عام جامعة كفر الشيخ، وعددًا من الأشخاص، لتورطهم فى قضايا مالية خاصة بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارة جامعة كفر الشيخ.



أكدت المصادر أن أمين عام الجامعة تم القبض عليه بسبب الإسكان حيث إن الجمعية إشترت قطعة أرض كبيرة بمحافظة الإسكندرية كأسهم للمشتركين، وأعلنت عن طرحها لمزايدة علنية بسبب عدم استطاعتهم توصيل المرافق لها.



وأوضحت المصادر، أنه حتى الآن لم يتم طرح الأرض للمزايدة وحدثت مخالفات مالية من قبل مجلس الإدارة أدى لإهدار أموال كثيرة على المساهمين، ولم يتبين عما إذا تم بيع الأرض من عدمه، التى كان مقرر إنشاء وحدات سكنية عليها، لكنه لم يحدث.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، القت القبض على عدد من الأشخاص بينهم أمين عام جامعة كفر الشيخ، وذلك لتورطهم في قضايا مالية وحتى الآن لم يتم الافصاح عن المزيد من المعلومات حول ماهية القضايا المتهم فيها هؤلاء الاشخاص أو عن البدء في إجراءات التحقيق معهم حتى الآن.