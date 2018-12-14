محمد عودة: لن أرحل عن أهلي بنغازي في هذه الحالة!

أوضح محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب وأهلي بنغازي الليبي عن موقفه من الرحيل عن النادي الليبي والعودة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال "عودة" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " سعيد بوجودي في ليبيا والوضع هنا آمن بشكل كبير، ونستعد للمباريات الإفريقية وبطولة الدوري الليبي".

وأضاف: " لن أرحل عن أهلي بنغازي في حال حصول لاعبي الفريق على مستحقاتهم المتأخرة".

وأكد "عودة" أن إدارة النادي الليبي وعدت اللاعبين بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة عقب العودة إلي ليبيا بعد خوض مباراة الفريق ضد صن داونز في دور الـ32 الإفريقي.

ولم يحصل لاعبو أهلي بنغازي على مستحقاتهم لدي النادي منذ 6 أشهر، مما دفعهم للإمتناع عن التدريبات خلال الأيام الماضية، ولكن عاد اللاعبين لإستناف التدريبات بعد وعد الإدارة لهم بصرف المستحقات عقب العودة لليبيا.

ويواجه فريق أهلي بنغازي نظيره ماميلودي صن داونز يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.