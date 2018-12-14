مكرم محمد يكشف تفاصيل الاجتماع مع مسئولي شركات تكنولوجيا المعلومات وبث المحتوى



وأضاف "أحمد" في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أنه رحب بهم وبوجودهم في مصر، موضحا أن وجودهم مكسب حقيقي، وتم الاستماع إلى مشاكلهم، مثل الضرائب، وأنهم يعتقدون المجلس يحاسب المواقع الإلكترونية.



وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنهم خرجوا سعداء من الاجتماع، موضحا أنه كان اجتماعًا ناجحًا، وشمل عدد من الشركات العالمية.



ولفت إلى أنه سيقدم لهم تسهيلات، ولم يتم إغلاق المكاتب الخاصة بهم، ويعرف الطرفان أنهما يحتاجان لبعضهما، والحد الفاصل بين الطرفين هو الإخوان المسلمين، ولن يتم السماح للإخوان بالعمل في هذا المجال.



وشدد على أنه يتم معاملتهم بالمعايير المعروفة مثل عدم الخلط بين الرأي والخبر، وعدم الاستناد لمصادر مجهولة.



وأشار إلى أن مصر تتعرض لحرب من الإرهاب، بالإضافة إلى ما يفعله جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي يجب مراعاة ذلك.

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه اجتمع مع مسئولي شركات تكنولوجيا المعلومات وبث المحتوى، وأخبرهم أن المجلس لا يحاسب أحد سياسيًا، ولكن تتم المحاسبة مهنيًا.