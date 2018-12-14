موعد مباراة النصر والرائد بالدوري السعودي ومشاهدة البث المباشر

يلتقي اليوم الجمعة فريقا النصر والرائد، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وتقام تلك المباراة في تمام الساعة 3:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 2:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى نادي النصر السعودي في الفوز بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بينما يرغب فريق الرائد في تقديم أداء مميز وبقاء الفريق بالدرجة الأولى.

وسيتم إذاعة مباراة النصر والرائد مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.