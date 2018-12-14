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سموحة يقترب من حسم التعاقد مع أحمدو

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
سموحة يقترب من حسم التعاقد مع أحمدو
محمد فرج عامر
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محمد الصو
 
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اقترب مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر من الحصول على خدمات السنغالي شيخ أحمدو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديامبرز السنغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وغادر وفد من إدارة الفريق السكندري إلى السنغالي من أجل الحصول على توقيع لاعب وسط المنتخب السنغالي الأوليمبي وإنهاء كافة الأمور المادية مع ناديه.

 

وكان فرج عامر رئيس النادي أعلن في وقت سابق عن اقتراب الفريق من حسم صفقة السنغالي لمدة ثلاثة مواسم بالساعات المقبلة.

 

ويرغب سموحة بقيادة طارق يحيي المدير الفني في تدعيم صفوفه من أجل تصحيح المسار والعودة لسباق المنافسة على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري العام بالموسم الجاري.

 

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