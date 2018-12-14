وقف أمين عام جامعة كفر الشيخ عن العمل.. تعرف على السبب

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أصدر الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا رسميًا بوقف "ع.ج"، أمين عام الجامعة، كإجراء قانونى، لحين الإنتهاء من التحقيقات الجارية معه فى هيئة الرقابة الإدارية، بعد القبض عليه.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، القت القبض على عدد من الأشخاص بينهم أمين عام جامعة كفر الشيخ، وذلك لتورطهم في قضايا مالية وحتى الآن لم يتم الافصاح عن المزيد من المعلومات حول ماهية القضايا المتهم فيها هؤلاء الاشخاص أو عن البدء في إجراءات التحقيق معهم حتى الآن.