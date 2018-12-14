يقدم موقع الفجر خدمة فاتورة التليفون الارضى .. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي ديسمبر 2018 رابط المصرية للاتصالات حيث أن رابط الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية سوف يكون في أسفل الموضوع.





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حيث أن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر 12 من الخدمات التي تهم العديد من المواطنين في شتي محافظات جمهورية مصر العربية لما تقدمه خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر الموقع الالكتروني برقم التليفون.





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2018





حيث الأن يمكن دفع فاتورة التليفون او الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات التي تقدم خدمة التليفون المنزلي في محافظات الجمهورية المختلفة.