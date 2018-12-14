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المتهمون بمساعدة المصور الدنماركي يرون تفاصيل جديدة عن فيديو الهرم

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
المتهمون بمساعدة المصور الدنماركي يرون تفاصيل جديدة عن فيديو الهرم
الهرم
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أمنية فوزي
 
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عرض الإعلامي سعيد حساسين، مقدم برنامج انفراد، وعضو مجلس النواب، فيديو لاعترافات المتهمين الذين ساعدوا المصور الدنماركي في صعود الهرم لارتكاب الفعل الفاضح.

وجاء في الفيديو مسن يُدعى عم موسى عمره 55 عامًا، وقال: "أخدت منهم 4 آلاف جنيه ووديتهم لمنطقة ترب المسلمين ولما روحت هناك ملقتش موظف الأثار ونط الباب هو والست وأنا مشيت وهما مشيوا".

وظهرت فتاة تدعى ه. إ، بكالوريوس علوم، في الفيديو وقالت: "المصور الدنماركي قالهم ده حلم الطفولة وعايز اطلع الهرم ونفس الكلام قالته الفتاة الدنماركية".
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