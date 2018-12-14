عكاشة: "أوروبا تتعرض لمخطط.. وما تشهده فرنسا أحد روافد حروب الجيل السادس"

Advertisements

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على أحداث فرنسا، قائلًا: "الموسم السياحي لفرنسا اتضرب؛ لأن الموسم السياحي لفرنسا في أعياد الكريسماس".



وأوضح "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الخميس، أن عائد السياحة الفرنسية في موسم ديسمبر ويناير ضخم جدًا، متابعًا: "القصة في أوروبا كلها وليس في فرنسا فقط".



وأضاف: "أوروبا تتعرض لمخطط، وأنا قولت هذا الكلام من 5 سنوات، أنا قارئ لخريطة المخططات العالمية، أنا رجل إعلام محترف في نادي الحياة، زي اللاعيبة المحترفين"، مستكملًا: "ما تشهده فرنسا هو أحد روافد حروب الجيل السادس وليس الخامس".

