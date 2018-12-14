مدير أمن الإسماعيلية يقود حملة ليلية لإزالة الإشغالات (صور)

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قاد اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، حملة ليلية لإزالة الإشغالات بشارع العشريني، والذي يعد من أكثر شوارع المحافظة فوضي وإشغالات من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات والفروشات خاصة بعد تحويل الشارع الي اتجاهين ومنع انتظار السيارات وتم توجيه تحذير شديد اللهجة لاصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم عرض بضاعتهم علي الأرصفة وحرمان المواطنين من استخدامها.



وتمكنت الحملة التى شارك فيها اللواء عادل انور مساعد المدير للأمن العام، واللواء ياسر الغندور مساعد مدير الأمن، والعميد حمدى عبدالنبى قائد مرور الإسماعيلية، والعميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية من إزالة العديد من التعديات والإشغالات بشارع العشرينى وتمكنت الحملة من إزالة التعديات والإشغالات على الطريق العام وعددا من التند المخالفة وحررت العديد من المخالفات المرورية، وكذلك محاضر الإشغال.



والتقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، خلال الحملة بعدد من المواطنين وعبر المواطنين عن فرحتهم بالتواجد الامنى فى الشارع الاسماعيلى وخاصة بمدينة الإسماعيلية، كما حذر مدير الأمن المتعدين على الشوارع بضرورة فتحها إمام المواطنين وعدم التعدى علي حرم الطريق.