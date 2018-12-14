القبض على عاطلان قبل ترويجهما 3 كيلو حشيش بالمنصورة



وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود معلومات سرية تفيد بتردد عاطلان من ذوى المعلومات الجنائية على دائرة قسم أول المنصورة لترويج المواد المخدرة.



وبتقنين الإجراءات والتحريات التى أجراها المقدم محمد عمر شريف رئيس مباحث مكافحة المخدرات والتى أكدت صحة المعلومات.



وبإعداد الأكمنة اللآزمة الثابتة والمتحركة والتى أسفرت عن ضبط حسن ا م 33 سنة عاطل، أحمد ع ع 26 سنة عاطل والمدرجان معلومات جنائية ومقيمان قرية الجرايدة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ وبحوزتهما 10 طرب من مادة الحشيش المخدر وزنت 3 كيو جرام ومبلغ مالى.



وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيق وإرسال عينة من الحرز المضبوط للمعمل الكيميائى.



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تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالدقهلية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 10 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجهما على عملائهم.