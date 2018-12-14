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نقيب الصيادلة عن بيع الأدوية على الأرصفة: "مشهد مأساوي يحدث في مصر فقط"

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 05:08 ص
نقيب الصيادلة عن بيع الأدوية على الأرصفة: مشهد مأساوي يحدث في مصر فقط
محيي عبيد
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أمنية فوزي
 
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قال محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد بيع دواء على الأرصفة، ووصفه بـ"مشهد مأساوي لا يحدث في أي دولة بالعالم".

وأضاف "عبيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن الحكومة ستسعى لزيادة 130 صنف دواء للشركات المملوكة للدولة، موجها حديثه للدولة: "بصوا للمواطن الغلبان غير قادر على الشراء".

وأشار إلى أن السعودية قررت رفض استيراد الدواء المصري حال مخالفته أي شرط من شروط إدارة التفتيش الصيدلي التابع للمملكة، متابعا: "وحال أي مخالفة المصنع هياخد رفض ومعناه رفض الاستيراد تماما".
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