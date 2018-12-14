حماية المستهلك: أي مواطن لديه مشكلة في فواتير الكهرباء أو الغاز يتقدم بشكوى

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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أي مواطن لديه مشكلة في فواتير الكهرباء أو الغاز، عليه أن يتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك.



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك ما يسمى باليوم المفتوح في الجهاز، يحضر فيه ممثلين عن شركات المياه والكهرباء، وجهاز تنظيم الاتصالات لحل أي مشاكل للمواطنين.



وأضاف أن الشركات متعاونة مع الجهاز، وبدأت تتقبل رؤية الجهاز في الحفاظ على حق المستهلك، لافتًا إلى أن رضا العميل هو المسؤولية الأولى للجهاز.



وأشار إلى أن الجهاز قادر على حل كل مشاكل المستهلكين على الورق فقط، من خلال إحالة أي شركة لا تلتزم للنيابة، لكن هذا الأمر لن يحل الأزمة على أرض الواقع، لذلك يتعاون الجهاز مع كل الشركات لحل مشاكل المواطنين فعليًا.



