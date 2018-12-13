بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا الاثيوبي اليوم 14-12-2018 في دوري ابطال افريقيا وتردد قناة الاهلي - اون سبورت
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:58 م
عمرو عادل
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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا الاثيوبي اليوم 14-12-2018 في دوري ابطال افريقيا وتردد قناة الاهلي - اون سبورت
تردد قناة الأهلي 2018، نقدم لجميع متابعينا عبر المقال، تردد قناة النادي الأهلي الجديد 2018 “AL-Ahly TV”، والناقلة لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث تعد قناة النادي الأهلي من أهم القنوات الرياضية التابعة للفريق، والتي تقوم بنقل عدد من مباريات الفريق في كافة المسابقات، بالإضافة للمتابعة المستمرة لكافة الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي في كافة الرياضات.
رابط البث المباشر اسفل المقال
تردد قناة الأهلي 2018
بدأ بث قناة النادي الأهلي في عام 2009، وقد نالت القناة إعجاب جميع عشاق ومحبي النادي الأهلي في كل مكان، ويبحث الكثيرون خلال الساعات الحالية عن تردد قناة الأهلي على النايل سات، وذلك بعدما أعلنت القناة عن نقلها لأحداث مباراة الأهلي وجيما يوم غد الجمعة الموافق 14-12-2018 في إطار مباريات ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا.
وستقوم قناة الأهلي بتقديم تغطية مميزة لهذه المباراة عبر استوديو تحليلي يبدأ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ويقدمه الإعلامي عمر بيع ياسين، وضيوفه محمد حشيش وأحمد بلال، وبعدها سيبدأ الاستوديو التحليل الخاص بالمباراة، ويقدمه الإعلامي عبدالحميد حسن، وضيوفه شريف عبدالمنعم وماهر همام وأسامة حسني، من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي في تمام الساعة السادسة مساء الغد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
تردد قناة الاهلي
التردد : 12341
الاستقطاب : أفقي (H)
معدل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 4/3
تردد قناة اون سبورت
القمر الصناعي : نايل سات
تردد القناة : 10853
معامل الاستقطاب : أفقي
معدل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 6/ 5
بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا الاثيوبي اليوم 14-12-2018 في دوري ابطال افريقيا وتردد قناة الاهلي - اون سبورت
رابط البث المباشر يوتيوب سريع
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