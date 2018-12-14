النني يشارك في فوز أرسنال على كارباج بالدوري الأوروبي

حقق أرسنال الإنجليزي، فوزا غاليا على نظيره كارباج أجدام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 6 من دور مجموعات الدوري الأوروبي.





سجل هدف أرسنال اللاعب لاكازيت في الدقيقة الـ 16 من عمر المباراة، وشارك النجم المصري محمد النني أساسيا في المباراة مع فريقه أرسنال.





ووصل رصيد أرسنال للنقطة 16 في المركز الأول بينما توقف كارباج عند 3 نقاط في المركز الرابع.