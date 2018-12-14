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مشاهدة برنامج أنا وبنتي حلقة حسن الرداد وإيمى سمير غانم اليوم الخميس 13-12-2018

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 12:03 ص
مشاهدة برنامج أنا وبنتي حلقة حسن الرداد وإيمى سمير غانم اليوم الخميس 13-12-2018
انا وبنتي
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محمد الشيخ
 
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يقدم موقع الفجر الفني خدمة مشاهدة برنامج أنا وبنتي حلقة حسن الرداد وإيمى سمير غانم اليوم الخميس 13-12-2018، وذلك في ضيافة الفنان شريف منير وابنته اسما شريف على شاشة قناة أون E.

وتحدث الفنان حسن الرداد عن الزواج وعن خطوبته من الفنانة ايمي سمير غانم بعد اشتراكه في مسلسل ابن الأرندلى حيث كان المسلسل بداية معرفته بأسرة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وأكد الفنان حسن الرداد أن الحياة قبل الجواز حمادة، وبعد الجواز حمادة تاني خالص، وتداول عدد من النشطاء عبر تويتر هاشتاج #انا_وبنتي صور للبرنامج.

يذكر أن برنامج أنا و بنتي يقدمه الفنان شريف منير و ابنته أسما شريف منير و تقوم فكرة البرنامج على اختلاف وجهات النظر بين شريف وابنته ويدخلان فى جدال واسع فى الموضوعات المختلفة يبرز اختلاف التفكير بين الأجيال، بالإضافة إلى استضافة بعض النجوم كل حلقة،و يتحدث عن كل الموضوعات التى يرغب أن يسمع عنها الجمهور.



مشاهدة انا وبنتي حسن الرداد وايمي غانم
سوف يتم إضافة الحلقة يوتيوب فور انتهاء البرنامج، رجاء حفظ الرابط والعودة بعد قليل، وكان آخر أعمال حسن الرداد، فيلم عقدة الخواجة، والذى عرض فى بداية 2018، وشاركته البطولة فيه، هنا الزاهد.



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