مشاهدة برنامج أنا وبنتي حلقة حسن الرداد وإيمى سمير غانم اليوم الخميس 13-12-2018

وتحدث الفنان حسن الرداد عن الزواج وعن خطوبته من الفنانة ايمي سمير غانم بعد اشتراكه في مسلسل ابن الأرندلى حيث كان المسلسل بداية معرفته بأسرة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وتحدث الفنان حسن الرداد عن الزواج وعن خطوبته من الفنانة ايمي سمير غانم بعد اشتراكه في مسلسل ابن الأرندلى حيث كان المسلسل بداية معرفته بأسرة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وأكد الفنان حسن الرداد أن الحياة قبل الجواز حمادة، وبعد الجواز حمادة تاني خالص، وتداول عدد من النشطاء عبر تويتر هاشتاج

وأكد الفنان حسن الرداد أن الحياة قبل الجواز حمادة، وبعد الجواز حمادة تاني خالص، وتداول عدد من النشطاء عبر تويتر هاشتاج #انا_وبنتي صور للبرنامج.