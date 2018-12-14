نشرة أخبار منتصف الليل.. "السيسي" يتلقى اتصالًا من ولي عهد أبو ظبي

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ "السيسي" يتلقى اتصالًا من ولي عهد أبو ظبي، وبيان عاجل من مصر بشأن اتفاق الأطراف اليمنية بالسويد، وعدد آخر من الأخبار الهامة.

"السيسي" يتلقى اتصالًا من ولي عهد أبو ظبي

تلقي رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

بيان عاجل من مصر بشأن اتفاق الأطراف اليمنية بالسويد

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن الترحيب بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها اليوم بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السويد، اتصالاً بكل من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل الأسرى، ومدينة تعز.

صرف رواتب المصريين المتقاعدين من العمل بالعراق

قال مصدر في هيئة التقاعد العراقية، إن وفدا عراقيا سيزور القاهرة، السبت المقبل؛ لإصدار هويات للمتقاعدين المصريين الذين عملوا في المؤسسات العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

عاجل.. إطلاق نار في "ستراسبورج" الفرنسية وحضور مكثف للشرطة

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، إطلاق نار في مدينة ستراسبورج الفرنسية وحضور مكثف للشرطة الفرنسية، نقلا عن شهود عيان.

لأول مرة.. إنشاء محطة لرصد ملوثات الهواء بمحافظة كفر الشيخ

فى إطار جهود وزارة البيئة لإحكام السيطرة على مصادر التلوث، فقد أعلنت الوزارة عن إنشاء أول محطة رصد نصف أوتوماتيكية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وأعمال دعم الإستراتيجية البيئية بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك سعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.