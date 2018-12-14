"حماية المستهلك": القانون يُلزم شركات الإتصالات بتعويض المستخدم حال ضعف الإنترنت

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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لديه 6 فروع، ويستهدف أن يغطى جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن هناك دعم للجهاز من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وجميع الأجهزة المعنية، ويطمعون في دعم وتعاون تام من المحافظين.



وأضاف "عبد المعطي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن القانون يُلزم شركات الإتصالات لو كان الإنترنت ضعيف، أو الخدمة غير مقدمة بالشكل الذي تم التعاقد عليه أن يعوض المستخدم عن هذا الخلل والضعف، وهناك برتوكولات بالتنسيق مع مرفق تنظيم الإتصالات في هذا الصدد.



وتابع، أننا كجهاز لحماية المستهلك مواطنين ومستهلكين ونستخدم الإنترنت، ونحن نضع أنفسنا مكان المواطن الذي يستخدم أي خدمة، مشددًا على أن هناك إجراءات قانونية سيتم التنسيق مع الجهاز المعني، وتنفيذ الضوابط المنصوص عليها في القانون، والتى تصب في النهاية في صالح المستهلك.



وشدد، على أن قانون حماية المستهلك الجديد 181 لسنة 2018 والذي صدق عليه الرئيس السيسي، والذي يعتبر أحد أهم الهدايا لضبط السوق، تناول في فصل كامل التجارة الإلكترونية والشراء عن بعد، بما يضمن وجود معلومات كافية عن البائع والسلعة ومواصفاتها.

