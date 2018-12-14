مصرع طفل بعد سقوطه ببالوعة صرف صحي بالقليوبية



فيما انتقل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لمكان الحادث، وأمر بتحويل كافة العاملين بالمركز للتحقيق، وقرر انتداب لجنة من الشؤن الهندسية لمعرفة سبب سقوط البالوعة واعداد تقرير بشأن الواقعة.



لقى طفل مصرعه، إثر سقوطه داخل بالوعة صرف صحي داخل مركز شباب برشوم بطوخ بمحافظة القليوبية.ومن جانبه قال محمد خيري رئيس مدينة طوخ، إن التحريات الأولية أوضحت أن البالوعة كانت مغطاه بغطاء غير محكم مما أدى إلى سقوطها فور ضغط الطفل عليها ولقى مصرعه في الحال.