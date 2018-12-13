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عاجل.. "الرقابة الإدارية" تلقي القبض على أمين عام جامعة كفر الشيخ

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:58 م
عاجل.. الرقابة الإدارية تلقي القبض على أمين عام جامعة كفر الشيخ
هيئة الرقابة الإدارية
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الفجر
 
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القت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، القبض على عدد من الأشخاص بينهم أمين عام جامعة كفر الشيخ، وذلك لتورطهم في قضايا مالية ولم يتم الافصاح عن المزيد من المعلومات حول ماهية القضايا المتهم فيها هؤلاء الاشخاص أو عن البدء في إجراءات التحقيق معهم حتى الآن.

وكشفت مصادر في الجامعة، عن إصدار الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، قرارًا بوقف أمين عام الجامعة عن العمل كإجراء قانوني لحين انتهاء التحقيقات معه، فيما لم تتلق الجامعة حتى الآن سوى بيانات أولية تفيد بالقبض على أمين عام الجامعة.

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