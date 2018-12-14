"التضامن" تجهز خطة "نفسية" لأطفال دار تعذيب فيصل

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قال علاء عبد الغني، معاون وزارة التضامن للرعاية، إن الأسلوب الذي يتبعه العاملون بدار السابقون للخيرات بفيصل مرفوض وغير مقبول.



وأضاف "عبد الغني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، أن الوزارة بصدد بحث الشكاوى الواردة عن حادث التلميذ وجدي.



وأشار إلى أن وزيرة التضامن وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الدار فور التأكد من صحتها، والآن يفحصون الدار ويعيدون تقييم القائمين عليها، مضيفًا: "معانا فريق نفسي سيقوم بإجراء الفحص النفسي للتعامل مع الأطفال لوضع خطة تدخل نفسي".