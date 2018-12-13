أحمد مجاهد: استكمال طلب مصر لتنظيم أمم إفريقيا 2019 غدا





أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة والمتحدث الرسمي للجبلاية، أن مصر تقدمت بطلب رسمي لتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد تراجع المغرب عن تنظيم البطولة.





وقال "مجاهد" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " رفضنا التقدم بطلب رسمي لإستضافة بطولة أمم إفريقيا بعد سحب التنظيم من الكاميرون، احترامًا للشقيق المغرب".





وأضاف: " الإتحاد المصري بدأ التحرك من أجل تقديم طلب رسمي لتنظيم البطولة بعد اعلان وزير الرياضة المغربي عدم نية بلاده التقدم لإستضافة البطولة".





وواصل: " أبوريدة بحث مع أحمد أحمد رئيس الكاف أمر تنظيم مصر بطولة الأمم ا لإفريقية، خلال تواجدهما في شرم الشيخ لحضور بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية".





وأردف: " طلب مصر بتنظيم بطولة أمم أفريقيا سيكتمل بشكل رسمي بعد إرسالنا التعهد الحكومي للكاف غدًا".





وتابع: " الكاف منح الدول الراغبة موعد أقصاه غدًا للتقدم بطلب استضافة البطولة، ولا يوجد أي ملفات مكتملة من دول أخري غير مصر أمام الكاف لتنظيم البطولة حتي الآن، ولكن كل شيئ وارد غدًا".





وأتم: " الإتحاد الإفريقي يقدر الإمكانيات الهائلة لمصر مما يرجح كفتها في الفوز بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019